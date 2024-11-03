横浜市で起きた強盗殺人事件で、警察は新たに、奪われた被害品の回収・運搬役とみられる30歳の女を逮捕しました。警察はきょう、東京都足立区の木本未穂容疑者（30）を逮捕したと発表しました。捜査関係者によりますと、木本容疑者は、奪われた被害品を回収・運搬役とみられるということです。この事件は先月15日ごろ、横浜市青葉区の住宅で、この家に住む後藤寛治さん（75）が口や手足を粘着テープで縛られて暴行を受け殺害され、