野田サトルの人気漫画を山崎賢人（崎はたつさき）主演で実写ドラマ化した「連続ドラマW ゴールデンカムイ ー北海道刺青囚人争奪編ー」の第5話「恐怖の棲む家」が3日の午後10時より、WOWOWで放送・配信される。主人公・杉元佐一（山崎）一行が再びヒグマと対峙、さらに、何やら訳ありな様子の2人の男たちのドラマが展開する。「ゴールデンカムイ」は、明治時代の北海道を舞台に、日露戦争帰りの元兵士・杉元（山崎）とアイヌの