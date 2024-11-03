運動と医学の出版社は10月25日に、書籍『園部式 脚の痛み・しびれ改善メソッド』（園部俊晴氏・著）を発売した。A5判で、価格は1870円。書籍『園部式 脚の痛み・しびれ改善メソッド』の書影●「椎間板ヘルニア」「脊柱管狭窄症」「坐骨神経痛」で悩む人のセルフケアを紹介『園部式 脚の痛み・しびれ改善メソッド』の著者であり、運動と医学の出版社の代表取締役社長でもある園部氏は、関東労災病院リハビリテーション科で26年