Photo: かみやまたくみ いろいろ思い出す。2024年10月15〜18日開催のテクノロジーイベント「CEATEC」（シーテック）で、一風変わった地図サービスが展示されていました。 その名も「都市変遷マップ」、今の地図と過去の地図を見比べられるのが特徴です。