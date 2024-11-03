●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位コード銘柄利回り 11/1終値 決算期 1いちごホテル 14.73131,30025/01 2いちごオフィ6.91 77,70024/10 3マリモリート6.61109,10024/12 4ザイマックス6.60110,90025/02 5タカラリート6.40 84,40025/02 6東海道リ&