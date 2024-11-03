兵庫知事選、自民党県連は自主投票とした上で斎藤元彦氏の支援を容認読売新聞オンライン

兵庫知事選、自民党県連は自主投票とした上で斎藤元彦氏の支援を容認

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県知事選を巡り、自主投票とする方針を決定していた自民党県連
  • 正式に自主投票とした上で、斎藤元彦前知事の支援を容認することを決めた
  • 自民県議団は斎藤氏の支援を禁止したが、ほかの地方議員から反発が出ていた
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