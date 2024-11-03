先月、神奈川県横浜市の民家で住人の男性が殺害され現金が奪われた強盗殺人事件で、奪われた現金の「回収役」とみられる30歳の女が逮捕されました。警察によりますと、東京都足立区居住の木本未穂容疑者（30）は先月15日ごろ、仲間と共謀し、横浜市青葉区の民家で住人の後藤寛治さん（75）に暴行を加え殺害し、現金20万円などを奪った疑いが持たれています。この事件をめぐっては、実行役の1人として宝田真月容疑者（22）が逮捕さ