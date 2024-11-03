「全日本大学駅伝」（３日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）大学三大駅伝の第２戦が行われ、２区終盤で痺れるデッドヒートが繰り広げられた。大接戦の１区から一転して、創価大の吉田響（４年）、青学大の鶴川正也（４年）の２人がハイペースで一気に後続を突き放す展開。残り７００メートルで先にしかけたのは吉田。しかし、鶴川も必死に食らいつくと、３メートル近く離したが、吉田も再びスピードを上げて再逆