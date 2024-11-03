借りをきっちり返した。フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズフランス大会（２日＝日本時間３日）、男子フリーはショートプログラム（ＳＰ）５位の島田高志郎（木下グループ）が１５３・４２点をマーク。合計２３３・８４点で２位に入った。先月のＧＰシリーズ第１戦スケートアメリカでは合計２１９・６８点で６位に終わった。自身の演技に悔しさをにじませていたが、この日は昨季と同じ「死の舞踏」に合わせ、冒頭