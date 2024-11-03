知らず知らずのうちに、周りの人を困惑させる行動をとっている可能性があります。今回は、周囲の人を困らせる言動を紹介します。配慮の欠如した外見親密さが増すにつれ、見た目に対する配慮がおろそかになることがあります。外見に気を配ることは、相手への敬意を示すことにもなります。相手の考えを軽んじる行為自分本位で行動し、相手の意見や感情を考慮しない態度はやがて人間関係に亀裂を生み出します。共にすごす時間や行動に