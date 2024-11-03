2020年の新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、さまざまな企業でリモートワークが普及しました。パンデミックの収束に伴って、次第にオフィス勤務に回帰しようとする動きも強くなっていますが、国際通貨基金(IMF)は、在宅勤務の割合がパンデミック前の約5倍に増加しているほか、在宅勤務は時間やお金を節約できることを指摘しています。Working From Home Is Powering Productivityhttps://www.imf.org/en/Publications/fa