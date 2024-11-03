「町内会を退会したいのにやめさせてくれない」そんな相談弁護士ドットコムに寄せられています。相談者によると、今住んでいる家に引っ越してすぐに町内会の勧誘をされたそうです。相談者は夫婦共働きで不在なことが多く、休みも少ないために、何度も断りましたが、「ここに住む以上は絶対だから」と言われ、渋々入会したといいます。しかし、行事が毎月のように開かれ、回覧板も毎週回ってくるなど、町内会に関わる機会は多いも