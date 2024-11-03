４人組歌謡コーラスグループの純烈が、２５日に初の単独日本武道館公演を開催する。２００７年の結成から１７年、グループのプロデュースも手がけるリーダー・酒井一圭（４９）がこれまでを総括。転機になった出来事や、武道館公演への思いを語った。来年３月いっぱいで岩永洋昭（４４）が卒業し、３人体制となるが、来春以降のビジョンも明かした。（加茂伸太郎）ピンチはチャンス。ちょっとした発想の転換、アプローチの仕