１９９５年１２月１９日、日本ボクシング界に奇跡が起きた。超満員の後楽園ホール。竹原慎二（５２）はＷＢＡ王者ホルヘ・カストロ（アルゼンチン）を破り、日本人で初めて世界ミドル級王座を獲得した。あれから約３０年。竹原はジム会長として後進の指導に当たり、またユーチューバーとしても活躍中だ。「広島の粗大ゴミ」と表現され中学卒業後に上京した竹原は、これまで何度か人生のどん底を経験したという。それでも“ＫＯ”