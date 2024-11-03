◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（３日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）３区（１１・９キロ）終了時点で、青学大が首位をキープした。５０００メートルで日本高校歴代２位（１３分２８秒７８）の自己ベスト記録を持つルーキーの折田壮太が堅実に走った。２区（１１・１キロ）で激走して首位に立った鶴川正也（４年）からタスキを受けると、タイム差な