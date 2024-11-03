新潟市東区空港西で２００９年１１月、タクシー運転手阿部次男さん（当時６３歳）が車内で刺殺されて売上金を奪われた強盗殺人事件は１日、未解決のまま発生から１５年となった。最愛の夫を亡くした阿部さんの妻は現場付近の路上に花を手向け、夫の同僚らとともに事件の早期解決を願った。「もう少し待っていてね。必ずいい答えが出るように私も頑張るから。もうちょっと頑張って」阿部さんの妻はこの日、現場付近に置かれた