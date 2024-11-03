タレントの板野友美（33）が3歳の長女・ベビちんの誕生日パーティーの様子を公開。素顔が見える動画に、多くの反響が寄せられている。【映像】誕生日パーティーを楽しむベビちん2021年1月、プロ野球「東京ヤクルトスワローズ」の高橋奎二投手（27）と結婚し、この年の10月にベビちんの誕生を報告した板野。11月1日に更新したInstagramでは、3歳になったベビちんの誕生日パーティーの様子を紹介。「当日は、娘の好きなミッキー