現金が奪われ、住人男性が負傷した千葉県四街道市の住宅周辺＝3日午前9時23分3日午前4時半ごろ、千葉県四街道市吉岡の住宅から「人がいきなり入ってきて家族を殴りだした」と110番があった。県警によると、男1人が現金約1万2千円を奪って逃走した。住民の50代男性が負傷したが、命に別条はない。県警は現場近くで男を確保し、強盗致傷容疑で事情を聴くとともに、首都圏で相次ぐ事件との関連を調べる。県警によると、男は就寝中