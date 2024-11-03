俳優の吉高由里子が主演を務める、大河ドラマ『光る君へ』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第42回「川辺の誓い」が、11月3日に放送される。【濃厚ラブシーン】吉高由里子に柄本佑が覆いかぶさって…前回は、即位した三条天皇（木村達成）と道長（柄本佑）の間では、早くも水面下で覇権争いが始まろうとしていた。道長の息子たちの序列争いも表面化し…。その頃、まひろ（吉高由里子）は天皇を失った悲しみに暮れる彰子（