アイドルグループ「ZOC」の元メンバー・戦慄かなの（26）が3日、自身のインスタグラムを更新。“エモい”という言葉への思いをつづった。戦慄は「エモって言葉だいきらい」とキッパリ。「自分の人生をエモいと思ったこともないし勝手にエモかエモじゃないかとか議題にあげてくる奴きーっしょ」と記した。この投稿に、「かわいいよ」「尊い尊い」「美しいです」「ビジュが天才」といったコメントのほか、「めちゃくちゃ共感