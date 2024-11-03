◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（３日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）史上初の５連覇を狙う駒大の３区（１１・９キロ）、伊藤蒼唯（あおい、３年）が８人抜きの快走を見せ、順位を１６位から８位まで大きく上げた。１区（９・５キロ）の島子公佑（２年）が首位と７秒差の１３位でつなぐと、２区（１１・１キロ）で期待のルーキー桑田駿介（１年）が