巨人や米大リーグ、レッドソックスなどで活躍した上原浩治氏が３日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組のスポーツコーナーでは、米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ）を制したドジャースが１日（日本時間２日）、本拠地・ドジャースタジアムから程近いロサンゼルスのダウンタウンで優勝パレードを行ったことを報じた。ドジャース・大谷翔平投手（３０）は妻・真美子さん、愛犬デコピンと