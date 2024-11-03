ワールドシリーズでドジャース戦に先発したヤンキースのコール＝10月30日、ニューヨーク（共同）米大リーグの公式サイトは2日、ヤンキースのエース右腕コールが来季以降の契約を破棄し、フリーエージェント（FA）になると伝えた。当初の契約は2028年までで、球団が3600万ドル（約55億円）で29年の契約を追加すれば、破棄の申し出を無効にできる。35歳の内野手リゾとは来季契約の選択権を行使しないと発表した。同サイトは、カ