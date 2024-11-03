【モデルプレス＝2024/11/03】A.B.C-Zの戸塚祥太と女優の高橋恵子（※「恵」は正しくは旧字体）がW主演を務める舞台『真夜中に起こった出来事』（原題：Taken at Midnight）が、2025年3月より上映されることが決定した。【写真】戸塚祥太、共演女優と密着で涙◆戸塚祥太＆高橋恵子W主演「真夜中に起こった出来事」イギリスの劇作家マーク・ヘイハーストによる本作は2014年にイギリス・ミネルヴァ劇場で初演。開幕と同時に絶賛と反