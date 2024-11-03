◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）史上初の5連覇を狙う駒大の3区（11・9キロ）は伊藤蒼唯（3年）が担った。2区の桑田駿介（1年）が不発で、トップの青学大と2分23秒差の16位でタスキを受けた。前半から突っ込み、前を走る大学をとらえ、8位に浮上して4区へ。首位の青学大とは1分44秒差となった。22―23年に出雲、全日本、箱根の大学駅3冠を達成。23―24年の昨季は、前人未到の2季連