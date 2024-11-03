平河悠が所属するブリストル・シティは現地11月２日、イングランド２部第13節でプレストンと敵地で対戦。３−１で勝利した。この一戦で話題を集めているのが、平河の今季２点目となる先制点だ。開始６分、敵陣ボックス手前で相手DFのヘッドでのバックパスに反応した日本人アタッカーは、敵GKの目の前でボールをかすめ取り、そのまま無人のゴールに流し込んだ。焦点は、平河が右手でボールをコントロールしたのではないか、と