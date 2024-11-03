大雨の影響で東海道・山陽新幹線が一時全線ストップし、対応に追われるJR博多駅の駅員＝2日JR西日本は3日、大雨で2日午前に全線で一時運転を見合わせた山陽新幹線について、上下88本が運休、229本が最大約6時間遅れ、約13万9300人に影響したと発表した。JR西日本によると、午前7時35分ごろから福岡県内での大雨のため一部区間で運転を見合わせた。その後再開したが、広島県などで雨量が規制値に達し、午前9時10分ごろから再び