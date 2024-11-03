千葉県警によると、3日未明、同県四街道市の住宅に男が侵入し、住民の50代男性に暴行を加えて負傷させ、現金約1万2千円を奪って逃走した。県警は強盗致傷事件として捜査。首都圏で相次ぐ強盗事件との関連を調べる。