テレビ朝日系「中居正広の土曜日な会」（土曜・正午）が２日に放送され、大谷翔平投手（３０）、山本由伸投手（２６）が所属するドジャースのワールドシリーズ制覇を報じた。司会の中居に印象的だったシーンを問われたタレントの朝日奈央は「初戦からけっこう印象的で、初戦のフリーマン選手の逆転ホームランがびっくりした。すごいスター」と１０月２５日（日本時間１０月２６日）の第１戦でのフレディ・フリーマン内野手によ