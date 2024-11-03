「BCNランキング」2024年10月21日〜27日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）2位iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）3位iPhone 16 128GB(au)（アップル）4位AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）5位iPhone 16 256GB(au)（アップル）6位iPhone 16 256GB(NTT docomo)（アップル）7位iPhone 16 256GB(SoftBank)