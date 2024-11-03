◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（３日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）定刻の午前８時１０分に１区（９・５キロ）がスタートした。１キロを３分、３キロを９分８秒、５キロを１５分２４秒とスローペースで始まった。大集団のまま残り１キロを切って、ラストのスプリント勝負に。日体大の平島龍斗（３年）が区間賞を獲得した。２秒差の２位に国学院大、