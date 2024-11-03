香港のホテル最上階からの、マンション群の夜景。この密集感が、なんか香港っぽい感じ連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第75話2023年、この年最後の海外出張で、ウイルス研究の世界的メッカのひとつである香港大学を訪れた。香港で感染症といえば......。＊＊＊■2023年最後の旅2023年12月、この年最後の海外出張である。目的地は香港。台湾には何度か行ったことがあるが、初めての中国大陸（地理的には正しい表