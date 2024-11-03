◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）1区（9・5キロ）は日体大の平島龍斗（3年）が28分18秒で制した。前半からスローペースで推移し、大集団のまま終盤へ。スパート合戦となった。大混戦のまま1区はフィニッシュとなり、国学院大が2秒差の2位、青学大は3秒差の4位、駒大は7秒差の13位で2区につないだ。オープン参加の日本学連を含めて16チームが10秒以内の差だった。