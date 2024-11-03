政府は令和6年秋の叙勲を発表した。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。農林水産省関係旭日重光章＝川村和夫（明治ホールディングス社長CEO）▽旭日中綬章＝梅本典夫（元全国主食集荷協同組合連合会会長）▽旭日小綬章＝小田英三（オーディエー会長、日本外食品流通協会会長）、鈴木輶一（でん六社長、日本ピーナッツ協会理事長）、野粼伸一（野崎漬物会長、元全日本漬物協同組合連合会会長）、山本紱治郎（山