◆第５５回日本少年野球春季全国大会・神奈川県支部予選（第１７回リスト杯秋季神奈川大会）▽２回戦横浜泉中央ボーイズ６―０横浜青葉ボーイズ（１０月２７日、深谷通信隊・横浜泉中央ボーイズグラウンド）来年開催の第５５回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。※※※横浜泉中央は投打がかみ合い快勝した。先発の小林奏和（２年）は６回無失点。「立ち上が