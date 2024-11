温室効果ガスを微細な気孔に閉じ込める粉末「COF-999」が開発されました。大気中の二酸化炭素を削減し、気候変動を押さえる効果が期待されています。Carbon dioxide capture from open air using covalent organic frameworks | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-024-08080-xCapturing carbon from the air just got easier - Berkeley Newshttps://news.berkeley.edu/2024/10/23/capturing-carbon-from-the-air-just