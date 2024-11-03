ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juice（ジュース・ジュース）のリーダー・段原瑠々（23）が2日、自身のブログを更新し、同日のコンサートを遅刻する寸前だったことを明かした。 【写真】終演後、ホッとしてピース この日は豪雨の影響で東海道・山陽新幹線が一時全線ストップした。グループは福岡で公演予定で、他のメンバーは飛行機で現地入り