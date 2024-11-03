川崎市の老人ホームに入居する81歳の男が11月2日、同じ施設の入居者で92歳の女性を刃物で刺して殺害した疑いで逮捕されました。阿部孝雄容疑者（81）は2日午前2時半ごろ、入居している川崎市宮前区の老人ホームの中で、入居者の川辺悦子さん（92）の上半身を刃物で複数回突き刺し、殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、別の入居者が悲鳴を聞いて川辺さんの部屋を確認したところ、血を流してあお向けに倒れていた川辺