◇第49回社会人野球日本選手権JR東海8ー7日立製作所（2024年11月2日京セラドーム）両軍で5本塁打の飛び交う乱打戦を制し、JR東海が5大会ぶりの勝利を挙げた。入社6年目で主将の吉田有輝が3回先頭で同点ソロ、7回1死二塁では初球を打ち逆転の決勝2ラン。1試合2発に「予想外ですね。たぶん高校生以来かな」と驚きの表情で振り返った。DeNAからドラフト1位指名された三菱重工Westの竹田祐は、履正社高と明大の3学年後輩。
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