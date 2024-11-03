神奈川県庁（資料写真）神奈川県は１０月１日現在の県人口と世帯数を発表した。人口総数は９２２万３６９５人（男４５７万７３４人、女４６５万２９６１人）で前年同月比で６０１８人減った。世帯数は４３９万８８７４世帯で、同４万６５３１世帯の増加となった。直近１カ月で人口が最も増えた市区町村は横浜市港北区（３８９人増）で、最も減ったのは横須賀市（３６７人減）だった。