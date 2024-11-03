14年以降の結果から傾向を探る（18年は休止。20〜22年は阪神）。☆馬齢3歳【1・2・0・14】の信頼度は高くない。4歳【4・2・0・25】が勝率、連対率首位。5歳は【2・3・4・36】、6歳は【2・1・1・15】。7歳以上の連対は1度のみ。☆人気1番人気、2番人気がともに【2・1・1・5】。7番人気2勝、11番人気が1勝で6番人気以下が【3・6・4・74】波乱の可能性十分。☆前走クラスオープン特別組が6勝2着4回と好成績。重賞組は【