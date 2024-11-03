高校野球の第７７回秋季関東大会は３日にサーティーフォー保土ケ谷球場で準決勝を行い、神奈川１位の横浜は浦和実（埼玉１位）と対戦する。来春の選抜大会（甲子園）の重要資料となる大会で、ベスト４の４チームはいずれもセンバツ出場が濃厚。横浜−浦和実は午前１０時開始、第２試合の千葉黎明（千葉１位）−健大高崎（群馬１位）は午後０時半開始予定。決勝は４日の午前１０時から行われる。