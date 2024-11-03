今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は３日、名古屋市スタート、三重・伊勢市ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。６年ぶり３度目の優勝を狙う青学大は２日、名古屋市内で最終調整。３区（１１・９キロ）を走る「世代ＮＯ１ルーキー」の折田壮太はキレのある走りを見せた。兵庫・須磨学園出身の折田は、５０００メートル日本高校歴代２位（１３分２８秒７８）の記録を持ち今春、入学。しかし、開幕戦の出雲駅伝（１