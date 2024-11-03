テレビ朝日が特番「タモリステーション」（８日、後８・００）で米大リーグのワールドシリーズを制覇したドジャース・大谷翔平選手（３０）の特集を緊急放送し、松井稼頭央氏（４９）、松坂大輔氏（４４）、青木宣親氏（４２）が独占解説をすることが２日、分かった。歴史的快挙の真実に迫るべく、独自＆全力取材を敢行した。２４年の大谷選手は、ドジャース移籍にはじまり、電撃結婚、韓国での開幕戦、オールスター戦でのホー