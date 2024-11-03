「阪神秋季キャンプ」（２日、安芸）阪神の藤川球児監督（４４）が２日、就任後初実戦となる３日の紅白戦のスタメンを発表した。紅組は「２番・三塁」に佐藤輝、白組は「２番・左翼」に前川を起用する“球児色”が前面に出たメンバーとなった。「浅知恵です」と詳細な意図は伏せたが、２５年型オーダーの可能性を探る一戦となりそうだ。虎党が待ち望んだ初実戦。藤川監督が明かしたオーダーには“らしさ”が凝縮されていた。