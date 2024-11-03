全日本大学駅伝（３日、愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前８区間１０６・８キロ）に挑む青学大の原晋監督が、２区にエントリーした鶴川正也（４年）をキーマンに指名した。名古屋市内で２日、報道陣の取材に応じた指揮官は、ワシをモチーフにした青学大の公式マスコット「ＥＡＧＯ（イーゴ）」にちなみ「イーゴ大作戦」を発令。「イーグル（ワシ）のように高く飛んで、いくら飛んでも疲れない走りを伊勢路でし