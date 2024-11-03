芝クッション値9.1＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前15.3％、4角16.7％ダートG前11.4％、4角11.9％※土曜午前5時。土曜の雨は上がり、天気は回復傾向。芝は内から乾いていき、内枠や先行馬に味方しそう。ダートは水分が残り、スピードある先行馬が有利。