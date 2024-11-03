芝クッション値9.9＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前11.9％、4角10.7％ダートG前16.7％、4角17.4％※土曜午前5時30分。芝は今週からBコースで良好。湿った馬場は内側から乾いていく分、イン有利か。ダートは雨の影響で脚抜きが良く、先行馬の前残りに注意したい。