「天関」衛星（アインシュタインプローブ衛星）が10月31日、中国科学院国家天文台などの科学ユーザーに正式に引き渡された。衛星が軌道上で取得した科学成果第1弾も同日に発表された。新華社が伝えた。「天関」は北宋時代の司天監（天文関係の官庁）が1054年に観測・記録した「天関客星」の超新星爆発に由来する。人類史上最も重要な天文事件の一つとして、「中国新星」と呼ばれている。「天関」衛星首席科学者で、中国科学院国家