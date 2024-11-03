音楽デュオ・いきものがかりが２日、東京・日本武道館で、一夜限りの結成２５周年記念ライブを開催した。１９９９年１１月３日のグループ結成から四半世紀を迎える“アニバーサリーイヴ”に、音楽の聖地へ降臨。ファン１万２０００人への感謝の思いを乗せ、歌声とメロディーを響かせた。２５年前に地元の路上からキャリアをスタートさせた２人が武道館に立った。公演タイトル「路上ライブａｔ武道館」の通り、原点回帰の完